Повітряні сили попередили про швидкісну ворожу ціль на Кременчук
Київ • УНН
ПС ЗСУ попередили про швидкісну ціль на Кременчук. Зафіксовано зліт 2-х МіГ-31К з аеродрому в РФ та запуск "Кинджалів", також попереджено про 4 ракети на Старокостянтинів.
Повітряні сили ЗСУ про швидкісну ворожу ціль на Кременчук, пише УНН.
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Повітряні сили ЗСУ попередили: "Швидкісна ціль на Кременчук".
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По Україні - повітряна тривога. Зафіксовано зліт 2-х ворожих бортів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у рф і запуск "Канджалів". ПС ЗСУ попереджали про 4 ракети на Старокостянтинів.