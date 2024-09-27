Воздушные силы предупредили о скоростной вражеской цели на Кременчуг
Киев • УНН
ВС ВСУ предупредили о скоростной цели на Кременчуг. Зафиксирован взлет 2-х МиГ-31К с аэродрома в РФ и запуск «Кинжалов», также предупреждены о 4 ракетах на Староконстантинов.
Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной вражеской цели на Кременчуг, пишет УНН.
Детали
Воздушные силы ВСУ предупредили: "Скоростная цель на Кременчуг".
Дополнение
По Украине - воздушная тревога. Зафиксирован взлет 2-х вражеских бортов МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в рф и запуск "Канджалов". ВС ВСУ предупреждали о 4 ракетах на Староконстантинов.