Росіяни запустили "Кинджал" з винищувача МіГ-31К - Повітряні Сили
Київ • УНН
Російський винищувач МіГ-31К здійснив пуск ракети «Кинжал» з аеродрому Саваслейка в напрямку Івано-Франківської області України.
У Росії з аеродрому Саваслєйка піднято в повітря винищувач МіГ-31К. Зафіксовано пуск ракети "Кинджал". Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
Деталі
О 4:22 повідомлялося про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.
О 4:28 Повітряні сили зафіксували пуск ракети типу "Кинджал". Ціль рухається з півночі через Чернігівську область у напрямку Старокостянтинова в Хмельницькій області.
Згодом військові повідомили, що ракета прямує в напрямку Івано-Франківська.
Доповнення
У ніч на неділю, 26 травня, в Україні оголошено масштабну тривогу через пуск росіянами ракет зі стратегічної авіації. Перед цим повідомлялося про ймовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.
У Хмельницькій області було чути вибухи26.05.24, 04:34 • 62450 переглядiв