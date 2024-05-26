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Росіяни запустили "Кинджал" з винищувача МіГ-31К - Повітряні Сили

Київ • УНН

 • 82939 перегляди

Російський винищувач МіГ-31К здійснив пуск ракети «Кинжал» з аеродрому Саваслейка в напрямку Івано-Франківської області України.

У Росії з аеродрому Саваслєйка піднято в повітря винищувач МіГ-31К. Зафіксовано пуск ракети "Кинджал". Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

О 4:22 повідомлялося про зліт МіГ-31 з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області.

О 4:28 Повітряні сили зафіксували пуск ракети типу "Кинджал". Ціль рухається з півночі через Чернігівську область у напрямку Старокостянтинова в Хмельницькій області.

Згодом військові повідомили, що ракета прямує в напрямку Івано-Франківська.

Доповнення

У ніч на неділю, 26 травня, в Україні оголошено масштабну тривогу через пуск росіянами ракет зі стратегічної авіації. Перед цим повідомлялося про ймовірний пуск ракет російськими бомбардувальниками Ту-22М3.

У Хмельницькій області було чути вибухи26.05.24, 04:34 • 62450 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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