Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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Эксклюзив
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
  •  112784 просмотра

Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
  •  115543 просмотра

Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей

Эксклюзив
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
24 мая 2024, 16:32  •  139798 просмотра

Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла

Эксклюзив
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
24 мая 2024, 14:43  •  129337 просмотра

"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)

Эксклюзив
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
24 мая 2024, 10:32  •  123682 просмотра

Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"

Эксклюзив
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
24 мая 2024, 09:00  •  115669 просмотра

Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп

Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
24 мая 2024, 06:48  •  107484 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
24 мая 2024, 06:37  •  101547 просмотра

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
24 мая 2024, 06:30  •  98373 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
24 мая 2024, 06:14  •  188829 просмотра

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

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Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

23 мая 2024, 06:00  •  260105 просмотра
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20 мая 2024, 12:30  •  393015 просмотра

Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.

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Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

В Хмельницкой области были слышны взрывы

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.

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В Хмельницкой области были слышны взрывы

"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

В Винницкой области в результате российского обстрела пострадал жилой дом, 3 человека получили ранения, жителей пришлось эвакуировать.

Общество •   •  1339 просмотра
"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области

Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

Польша повысила уровень воздушной тревоги из-за ракетных ударов России по Западной Украине, инициировав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и осуществляя мониторинг ситуации.

Война •   •  2364 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину

Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову

Генеральный прокурор Костин призвал предоставить Украине оружие и снять ограничения на его использование для защиты граждан после того, как Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв гражданский торговый центр в Харькове.

Война •   •  1165 просмотра
Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову

На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

В Станиславе Херсонской области от взрывчатки, сброшенной с беспилотника российскими оккупантами, пострадал 72-летний мужчина, который получил осколочные ранения и травмы.

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На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина

Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.

Общество •   •  6219 просмотра
Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек

Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Президент Зеленский ввел санкции против около 70 российских юридических лиц, более 20 средств массовой информации, таких как НТВ, "Первый канал", газеты "Известия" и "Московский комсомолец", а также некоторых украинских компаний в ответ на действия России.

политика •   •  7349 просмотра
Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб

Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны: 110 боевых столкновений, 5 ракетных обстрелов, 34 авиаудара и 381 беспилотник-камикадзе, которые применил враг, тогда как украинские войска продолжают решительно противостоять попыткам России продвинуться вперед.

Война •   •  6333 просмотра
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб

Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе

Китай провел военные учения вокруг Тайваня, имитируя нападения и высадку на корабли после инаугурации нового президента Тайваня Лай Цинцзю, что заставило Государственный департамент США выразить «глубокую обеспокоенность» и призвать Пекин действовать сдержанно для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Война •   •  6532 просмотра
Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе