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Российский истребитель МиГ-31К осуществил пуск ракеты «Кинжал» с аэродрома Саваслейка в направлении Ивано-Франковской области Украины.
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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы и была объявлена воздушная тревога из-за сообщения о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.
"шахеды" попали в жилой дом в Винницкой области
В Винницкой области в результате российского обстрела пострадал жилой дом, 3 человека получили ранения, жителей пришлось эвакуировать.
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки России на Украину
Польша повысила уровень воздушной тревоги из-за ракетных ударов России по Западной Украине, инициировав процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства и осуществляя мониторинг ситуации.
Генпрокурор Костин сделал заявление относительно авиаудара по Харькову
Генеральный прокурор Костин призвал предоставить Украине оружие и снять ограничения на его использование для защиты граждан после того, как Россия совершила очередное военное преступление, обстреляв гражданский торговый центр в Харькове.
На Херсонщине в результате сброса взрывчатки с дрона ранен мужчина
В Станиславе Херсонской области от взрывчатки, сброшенной с беспилотника российскими оккупантами, пострадал 72-летний мужчина, который получил осколочные ранения и травмы.
Смертельный пожар в индийском игорном зале унес жизни по меньшей мере 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате масштабного пожара в игорном зале в Раджкоте, штат Гуджарат, Индия, есть опасения, что под завалами может быть больше жертв.
Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа
Президент Зеленский ввел санкции против около 70 российских юридических лиц, более 20 средств массовой информации, таких как НТВ, "Первый канал", газеты "Известия" и "Московский комсомолец", а также некоторых украинских компаний в ответ на действия России.
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны, - Генштаб
Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой Силами обороны: 110 боевых столкновений, 5 ракетных обстрелов, 34 авиаудара и 381 беспилотник-камикадзе, которые применил враг, тогда как украинские войска продолжают решительно противостоять попыткам России продвинуться вперед.
Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе
Китай провел военные учения вокруг Тайваня, имитируя нападения и высадку на корабли после инаугурации нового президента Тайваня Лай Цинцзю, что заставило Государственный департамент США выразить «глубокую обеспокоенность» и призвать Пекин действовать сдержанно для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе.