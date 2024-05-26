Россияне запустили "Кинжал" с истребителя МиГ-31К - Воздушные Силы ВСУ

В России с аэродрома Саваслейка поднят в воздух истребитель МиГ-31К. Зафиксирован пуск ракеты «Кинжал». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

В 4:22 сообщалось о взлете МиГ-31 с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области.

В 4:28 Воздушные силы зафиксировали пуск ракеты типа "Кинжал". Цель движется с севера через Черниговскую область в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Впоследствии военные сообщили, что ракета направляется в направлении Ивано-Франковска.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 26 мая, в Украине объявлена масштабная тревога из-за пуска россиянами ракет из стратегической авиации. Перед этим сообщалось о вероятном пуске ракет российскими бомбардировщиками Ту-22М3.

В Хмельницкой области были слышны взрывы