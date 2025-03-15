Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

В Україні зафіксовано масований рух ворожих БпЛА . Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У Чернігівській області зафіксовано дрон, що прямує в бік Київщини. Аналогічна загроза спостерігається і на Сумщині, звідки БпЛА рухається на захід.

На Полтавщині активність ворожої техніки відзначено одразу у двох напрямках: один дрон рухається в сторону Харківщини та Дніпропетровщини, а інший – у напрямку Черкащини. Крім того, групи безпілотників зафіксовані в районі Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей, їхній вектор руху спрямований на північний захід.

Тривожні сигнали також надходять із Вінниччини, Житомирщини та Київської області. У небі над північними та західними районами цих регіонів зафіксовано активність БпЛА, серед них – дрони, що рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях, уважно стежити за офіційними повідомленнями та не поширювати фото чи відео роботи протиповітряної оборони. Сили ППО працюють над знищенням ворожих цілей.

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС