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Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

Київ • УНН

 • 80800 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про масований рух ворожих БпЛА в багатьох областях України. Жителів закликають до укриттів та пильності, особливо у північних та західних регіонах.

Зафіксована масована атака БпЛА: загроза для багатьох областей України

В Україні зафіксовано масований рух ворожих БпЛА  . Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У Чернігівській області зафіксовано дрон, що прямує в бік Київщини. Аналогічна загроза спостерігається і на Сумщині, звідки БпЛА рухається на захід.

На Полтавщині активність ворожої техніки відзначено одразу у двох напрямках: один дрон рухається в сторону Харківщини та Дніпропетровщини, а інший – у напрямку Черкащини. Крім того, групи безпілотників зафіксовані в районі Одеської, Кіровоградської та Вінницької областей, їхній вектор руху спрямований на північний захід.

Тривожні сигнали також надходять із Вінниччини, Житомирщини та Київської області. У небі над північними та західними районами цих регіонів зафіксовано активність БпЛА, серед них – дрони, що рухаються в напрямку Старокостянтинова.

Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях, уважно стежити за офіційними повідомленнями та не поширювати фото чи відео роботи протиповітряної оборони. Сили ППО працюють над знищенням ворожих цілей.

Ворожі БпЛА помічені над кількома областями України - ПС14.03.25, 22:56 • 57603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СуспільствоВійнаКиїв
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