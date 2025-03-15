Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
В Украине зафиксировано массированное движение вражеских БпЛА . Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В Черниговской области зафиксирован дрон, направляющийся в сторону Киевской области. Аналогичная угроза наблюдается и на Сумщине, откуда БпЛА движется на запад.
На Полтавщине активность вражеской техники отмечена сразу в двух направлениях: один дрон движется в сторону Харьковщины и Днепропетровщины, а другой – в направлении Черкасщины. Кроме того, группы беспилотников зафиксированы в районе Одесской, Кировоградской и Винницкой областей, их вектор движения направлен на северо-запад.
Тревожные сигналы также поступают из Винницкой, Житомирской и Киевской областей. В небе над северными и западными районами этих регионов зафиксирована активность БпЛА, среди них – дроны, движущиеся в направлении Староконстантинова.
Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях, внимательно следить за официальными сообщениями и не распространять фото или видео работы противовоздушной обороны. Силы ПВО работают над уничтожением вражеских целей.
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС14.03.25, 22:56 • 57578 просмотров