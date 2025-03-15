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Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Киев • УНН

 • 80783 просмотра

Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

В Украине зафиксировано массированное движение вражеских БпЛА  . Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

В Черниговской области зафиксирован дрон, направляющийся в сторону Киевской области. Аналогичная угроза наблюдается и на Сумщине, откуда БпЛА движется на запад.

На Полтавщине активность вражеской техники отмечена сразу в двух направлениях: один дрон движется в сторону Харьковщины и Днепропетровщины, а другой – в направлении Черкасщины. Кроме того, группы беспилотников зафиксированы в районе Одесской, Кировоградской и Винницкой областей, их вектор движения направлен на северо-запад.

Тревожные сигналы также поступают из Винницкой, Житомирской и Киевской областей. В небе над северными и западными районами этих регионов зафиксирована активность БпЛА, среди них – дроны, движущиеся в направлении Староконстантинова.

Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях, внимательно следить за официальными сообщениями и не распространять фото или видео работы противовоздушной обороны. Силы ПВО работают над уничтожением вражеских целей.

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС14.03.25, 22:56 • 57578 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойнаКиев
Кировоградская область
Полтавская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
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