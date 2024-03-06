Кілька груп безпілотників виявлено на півдні Хмельницької та Харківської областей
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили про виявлення декількох безпілотників, що рухаються на півдні Хмельницької та Харківської областей.
Зафіксовано рух безпілотників на півдні Хмельниччини та Харківщині. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Повітряні сили інформують про виявлення безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на півдні Хмельниччини, у напрямку Старокостянтинова. Також зафіксовано кілька нових груп БПЛА на Харківщині, які рухаються на південнь.
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