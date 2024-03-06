Українські військові зафіксували російські безпілотники над територією України
Київ • УНН
За даними Повітряних сил Збройних сил України, російські безпілотники були зафіксовані в українському повітряному просторі.
Зафіксовано рух російських безпілотників на території України. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних Сил України, передає УНН.
Увага!
БпЛА на Чернігівщині - у напрямку Київщини.
Група "шахедів" на Полтавщині - північно-західним курсом.
"Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини.
2 групи "шахедів" на Миколаївщині - курсом на Кіровоградщину.
"Шахеди" на Вінниччині - у напрямку Хмельниччини.
Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.
Повітряні сили України попереджають про можливі атаки безпілотників з Чорного моря05.03.24, 22:39 • 24884 перегляди