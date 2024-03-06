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Украинские военные зафиксировали российские беспилотники над территорией Украины

Украинские военные зафиксировали российские беспилотники над территорией Украины

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 22:16  •  10400 просмотра

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По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, российские беспилотники были зафиксированы в украинском воздушном пространстве.

Зафиксировано движение российских беспилотников на территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!
БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.
Группа "шахедов" на Полтавщине - северо-западным курсом.
"Шахеды" на Херсонщине - в направлении Николаевщины.
2 группы "шахедов" на Николаевщине - курсом на Кировоградщину.
 "Шахеды" в Винницкой области - в направлении Хмельницкой области.
 Несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

- Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Воздушные силы Украины предупреждают о возможных атаках беспилотников с Черного моря5 марта 2024, 20:39 • 13419 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Українські військові зафіксували російські безпілотники над територією України
Ukrainian military spots russian drones over Ukrainian territory
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