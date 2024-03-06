Украинские военные зафиксировали российские беспилотники над территорией Украины

Зафиксировано движение российских беспилотников на территории Украины. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!

БпЛА на Черниговщине - в направлении Киевщины.

Группа "шахедов" на Полтавщине - северо-западным курсом.

"Шахеды" на Херсонщине - в направлении Николаевщины.

2 группы "шахедов" на Николаевщине - курсом на Кировоградщину.

"Шахеды" в Винницкой области - в направлении Хмельницкой области.

Несколько новых групп БпЛА с Черного моря приближаются к Одессе.

