Несколько групп беспилотников обнаружено на юге Хмельницкой и Харьковской областей

Доставку помощи в Газу замедлили из-за споров об ответственности за безопасность конвоев

Доставка помощи в Газу замедлилась из-за споров об ответственности за безопасность и инфраструктурных ограничений, что ухудшает ситуацию с недоеданием среди детей.