Несколько групп беспилотников обнаружено на юге Хмельницкой и Харьковской областей
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении нескольких беспилотников, движущихся на юге Хмельницкой и Харьковской областей.
Зафиксировано движение беспилотников на юге Хмельницкой и Харьковской областей. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Воздушные силы информируют об обнаружении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на юге Хмельницкой области, в направлении Староконстантинова. Также зафиксировано несколько новых групп БПЛА на Харьковщине, которые движутся на юг.
Украинские военные зафиксировали российские беспилотники над территорией Украины5 марта 2024, 22:16 • 10364 просмотра
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