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На Хмельниччині ворог завдав повторний удар під час рятувальних робіт: ДСНС показала наслідки

Київ • УНН

 • 14975 перегляди

Внаслідок атаки БПЛА у Хмельницькій області пошкоджено готель та будинок, евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, пошкодивши магазин ритуальних послуг.

На Хмельниччині ворог завдав повторний удар під час рятувальних робіт: ДСНС показала наслідки

Внаслідок атаки російських військ дронами у Хмельницькій області, через який пошкоджено готель та будинок, було евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, рятувальники не постраждали, повідомили у ДСНС України у Telegram, показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.

Деталі

"Старокостянтинів: внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі", - повідомили у ДСНС.

Вогнеборці, як вказано, ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. "З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", - зазначили у відомстві.

"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці", - вказали у ДСНС.

"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - повідомили у ДСНС.

Через стрес погіршилось здоров'я: на Хмельниччині після атаки рф госпіталізували трьох людей24.10.24, 11:59 • 17946 переглядiв

Юлія Шрамко

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