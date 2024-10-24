На Хмельниччині ворог завдав повторний удар під час рятувальних робіт: ДСНС показала наслідки
Київ • УНН
Внаслідок атаки БПЛА у Хмельницькій області пошкоджено готель та будинок, евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, пошкодивши магазин ритуальних послуг.
Внаслідок атаки російських військ дронами у Хмельницькій області, через який пошкоджено готель та будинок, було евакуйовано 40 людей. Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл, рятувальники не постраждали, повідомили у ДСНС України у Telegram, показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.
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"Старокостянтинів: внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА типу "Shahed" пошкоджено готель та двоповерховий будинок, виникли пожежі", - повідомили у ДСНС.
Вогнеборці, як вказано, ліквідували займання, не допустивши розповсюдження вогню. "З пошкодженого готелю та будинку надзвичайники евакуювали 40 людей", - зазначили у відомстві.
"Під час проведення аварійно-рятувальних робіт ворог здійснив повторний обстріл. Руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці", - вказали у ДСНС.
"Знаючи підступність російських окупантів, особовий склад ДСНС відійшов на безпечну відстань. Тож, на щастя, ніхто з надзвичайників не постраждав", - повідомили у ДСНС.
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