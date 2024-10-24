В Хмельницкой области враг нанес повторный удар во время спасательных работ: ГСЧС показала последствия
Киев • УНН
В результате атаки БПЛА в Хмельницкой области повреждены отель и дом, эвакуированы 40 человек. Во время спасательных работ враг совершил повторный обстрел, повредив магазин ритуальных услуг.
В результате атаки российских войск дронами в Хмельницкой области, из-за которого повреждены отель и дом, были эвакуированы 40 человек. Во время спасательных работ враг совершил повторный обстрел, спасатели не пострадали, сообщили в ГСЧС Украины в Telegram, показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
Детали
"Староконстантинов: в результате падения обломков вражеского БПЛА типа "Shahed" повреждены гостиница и двухэтажный дом, возникли пожары", - сообщили в ГСЧС.
Пожарные, как указано, ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня. "Из поврежденного отеля и дома чрезвычайники эвакуировали 40 человек", - отметили в ведомстве.
"Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушениям подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные", - указали в ГСЧС.
"Зная коварство российских оккупантов, личный состав ГСЧС отошел на безопасное расстояние. Поэтому, к счастью, никто из чрезвычайников не пострадал", - сообщили в ГСЧС.
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