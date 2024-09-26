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Вдень рф випустила три ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова - Повітряні сили

Вдень рф випустила три ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 59305 перегляди

Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск трьох аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з території РФ. Ракети були спрямовані у бік Старокостянтинова Хмельницької області.

У четвер, 26 вересня, російські війська випустили по Україні три аеробалістичні ракети  Х-47 М2 "Кинджал"  у напрямку Старокостянтинова. Про це заявили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за попередніми даними у небі рф перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

У період з 10.00 по 11.00 26 вересня Сили оборони України зафіксували три пуски аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал" з повітряного простору російської федерації у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. (...) Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо за розуміння

- заявили військові.

У Повітряних силах також закликали швидко реагувати на сигнал повітряної тривоги, особливо коли є загроза застосування аеробалістичних ракет "Кинджал"

Нагадаємо

Вранці у Києві чули гучний звук, який ЗМІ помилково назвали "вибухом". Влада закликає довіряти лише офіційним джерелам та не піддаватися паніці через неперевірену інформацію.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
starokostiantynivСтарокостянтинів
mih-31-mikoianaМіГ-31
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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