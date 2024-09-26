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Фахівці з'ясовуватимуть, що було причиною гучного звуку в Києві - КМВА

Київ • УНН

 • 38887 перегляди

Вранці у Києві чули гучний звук, який ЗМІ помилково назвали "вибухом". Влада закликає довіряти лише офіційним джерелам та не піддаватися паніці через неперевірену інформацію.

Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Що могло бути причиною вибуху - чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище - з'ясовуватимуть фахівці, йдеться у заяві КМВА, передає УНН

Численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення. Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху"

- йдеться у повідомленні КМВА. 

Як вказали в КМВА, чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище – відповідь мають дати фахівці, компетентні в цьому питанні.

Раніше жителі столиці повідомляли про вибух.  Після чого у КМВА вказали, що у Києві перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО не працювали, по території міста ракетне озброєння ворога не застосовувалося. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКиїв
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
kyivКиїв

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