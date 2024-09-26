Фахівці з'ясовуватимуть, що було причиною гучного звуку в Києві - КМВА

Сьогодні вранці, близько 10:00, практично одночасно з оголошенням повітряної тривоги, кияни чули гучний звук. Що могло бути причиною вибуху - чи це було подолання аеробалістичної ракети "Кинджал" звукового бар’єру під час прольоту над Києвом, чи це було інше фізичне явище - з'ясовуватимуть фахівці, йдеться у заяві КМВА, передає УНН.

Численні паблікі та ЗМІ відразу видали в інформаційний простір повідомлення на кшталт "вибухи в Києві". Цією дезінформацією вони посіяли панічні настрої серед населення. Люди можуть сприймати таку інформацію, наприклад, як результат ракетного удару по столиці. Хоча, насправді, ППО столиці не працювали, по території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося і не було інших воєнних чинників, які могли бути причиною "вибуху"