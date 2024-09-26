У Києві та по областях оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух
Київ • УНН
Повітряна тривога оголошена по всій Україні через загрозу ракетного удару. ПС ЗСУ попередили про запуск ракети "Кинджал" з ворожого МіГ-31К у напрямку Хмельниччини.
У Києві та по Україні оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух, пише УНН.
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"Вибух у Києві", - повідомило "Суспільне".
ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій території України на тлі злету ворожого МіГ-31К.
"Ракета "кинджал" курс на Хмельниччину", - вказали у ПС ЗСУ.
"Ракета "кинджал" повторний пуск", - додали у ПС ЗСУ.
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