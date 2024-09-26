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У Києві та по областях оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух

У Києві та по областях оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух

Київ • УНН

 • 60101 перегляди

Повітряна тривога оголошена по всій Україні через загрозу ракетного удару. ПС ЗСУ попередили про запуск ракети "Кинджал" з ворожого МіГ-31К у напрямку Хмельниччини.

У Києві та по Україні оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух, пише УНН.

Деталі

"Вибух у Києві", - повідомило "Суспільне".

ПС ЗСУ попередили про ракетну небезпеку по всій території України на тлі злету ворожого МіГ-31К.

"Ракета "кинджал" курс на Хмельниччину", - вказали у ПС ЗСУ.

"Ракета "кинджал" повторний пуск", - додали у ПС ЗСУ.

У столиці ППО знищила близько 10 ворожих дронів під час нічної атаки26.09.24, 07:36 • 21348 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
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