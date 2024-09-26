В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве

В Киеве и по Украине объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве, пишет УНН.

Детали

"Взрыв в Киеве", - сообщило "Суспільне".

ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины на фоне взлета вражеского МиГ-31К.

"Ракета "кинджал" курс на Хмельнитчину", - указали в ВС ВСУ.

"Ракета "кинджал" повторный пуск", - добавили в ВС ВСУ.

В столице ПВО уничтожило около 10 вражеских дронов во время ночной атаки