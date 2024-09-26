В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве
Киев • УНН
Воздушная тревога объявлена по всей Украине из-за угрозы ракетного удара. ВС ВСУ предупредили о запуске ракеты «Кинджал» с вражеского МиГ-31К в направлении Хмельницкой области.
В Киеве и по Украине объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве, пишет УНН.
Детали
"Взрыв в Киеве", - сообщило "Суспільне".
ВС ВСУ предупредили о ракетной опасности по всей территории Украины на фоне взлета вражеского МиГ-31К.
"Ракета "кинджал" курс на Хмельнитчину", - указали в ВС ВСУ.
"Ракета "кинджал" повторный пуск", - добавили в ВС ВСУ.
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