В столице ПВО уничтожило около 10 вражеских дронов во время ночной атаки
Киев • УНН
В ночь на 26 сентября Киев подвергся атаке беспилотников, вероятно типа "Shahed". Силы ПВО обезвредили около 10 дронов, но в Печерском районе повреждены газовая труба и автомобили, один ребенок ранен.
В столице силы ПВО уничтожили около десяти беспилотников. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
В ночь на 26 сентября Киев снова подвергся атаке со стороны террористов. По информации местных властей, агрессор пытался нанести воздушный удар по гражданскому населению, используя беспилотники, вероятно типа "Shahed".
Силы противовоздушной обороны зафиксировали более полутора десятков вражеских дронов, в результате чего боевая работа в воздушном пространстве столицы продолжалась около 5 часов. Благодаря усилиям ПВО было обезврежено около десяти вражеских ударных БпЛА.
Напомним,
К сожалению, во время атаки в Печерском районе произошла разгерметизация газовой трубы в жилом доме. Кроме того, повреждено около 20 автомобилей, а обломки упали на территории детского сада. По последним данным, один ребенок получил ранения и был госпитализирован с резаными ранами.
В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок26 сентября 2024, 04:20 • 7343 просмотра