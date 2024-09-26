У столиці ППО знищила близько 10 ворожих дронів під час нічної атаки

У столиці сили ППО знищили близько десяти безпілотників. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

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У ніч на 26 вересня Київ знову зазнав атаки з боку терористів. За інформацією місцевих властей, агресор намагався завдати повітряного удару по цивільному населенню, використовуючи безпілотники, ймовірно типу "Shahed".

Сили протиповітряної оборони зафіксували понад півтора десятка ворожих дронів, у результаті чого бойова робота в повітряному просторі столиці тривала близько 5 годин. Завдяки зусиллям ППО було знешкоджено приблизно десять ворожих ударних БпЛА.

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На жаль, під час атаки в Печерському районі сталося розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на території дитячого садочку. За останніми даними, одна дитина отримала поранення та була госпіталізована з різаними ранами.

У Києві внаслідок ворожої атаки постраждала дитина