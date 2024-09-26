У Києві внаслідок ворожої атаки постраждала дитина
Київ • УНН
Під час нічної атаки на Київ постраждала дитина, яку госпіталізували з численними різаними ранами.
Попередньо, у Києві внаслідок ворожої атаки є постраждала дитина. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Попередньо, є постраждала дитина. Її з численними різаними ранами госпіталізували
Нагадаємо
Цієї ночі сили агресора вдарили по столиці. Відтак у Печерському районі через ворожу атаку сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку, розгерметизувалась газова труба, пошкоджено близько 20 автомобілів.
Атака БпЛА на Київ: пошкоджено житловий будинок, 20 автомобілів та територія дитсадка26.09.24, 06:54 • 29955 переглядiв