В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок

Предварительно, в Киеве в результате вражеской атаки есть пострадавший ребенок. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали - проинформировал Сергей Попко.

Напомним

Этой ночью силы агрессора ударили по столице. Поэтому в Печерском районе из-за вражеской атаки произошло возгорание на первом этаже жилого дома, разгерметизировалась газовая труба, повреждено около 20 автомобилей.

Атака БпЛА на Киев: поврежден жилой дом, 20 автомобилей и территория детсада