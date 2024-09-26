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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок

В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 04:20  •  7370 просмотра

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Во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.

Предварительно, в Киеве в результате вражеской атаки есть пострадавший ребенок. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали

- проинформировал Сергей Попко.

Напомним

Этой ночью силы агрессора ударили по столице. Поэтому в Печерском районе из-за вражеской атаки произошло возгорание на первом этаже жилого дома, разгерметизировалась газовая труба, повреждено около 20 автомобилей.

Атака БпЛА на Киев: поврежден жилой дом, 20 автомобилей и территория детсада26 сентября 2024, 03:54 • 10090 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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