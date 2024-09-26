В Киеве в результате вражеской атаки пострадал ребенок
Киев • УНН
Во время ночной атаки на Киев пострадал ребенок, которого госпитализировали с многочисленными резаными ранами.
Предварительно, в Киеве в результате вражеской атаки есть пострадавший ребенок. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Предварительно, есть пострадавший ребенок. Его с многочисленными резаными ранами госпитализировали
Напомним
Этой ночью силы агрессора ударили по столице. Поэтому в Печерском районе из-за вражеской атаки произошло возгорание на первом этаже жилого дома, разгерметизировалась газовая труба, повреждено около 20 автомобилей.
Атака БпЛА на Киев: поврежден жилой дом, 20 автомобилей и территория детсада26 сентября 2024, 03:54 • 10090 просмотров