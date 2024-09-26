Атака БпЛА на Киев: поврежден жилой дом, 20 автомобилей и территория детсада
Киев • УНН
В Печерском районе Киева в результате атаки БпЛА произошло возгорание на первом этаже жилого дома. Также состоялась разгерметизация газовой трубы, повреждено около 20 автомобилей, а обломки упали на территорию детского сада.
В Печерском районе Киева в результате атаки произошло возгорание на первом этаже жилого дома, разгерметизировалась газовая труба, повреждено около 20 автомобилей. Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, из-за воздушной атаки вражеских ударных БпЛА на Киев в Печерском районе произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Оперативные службы уже направляются на место происшествия.
Кроме того, вследствие данной агрессии также произошла разгерметизация газовой трубы. К месту вызова срочно отправилась служба "Киевгаз". На месте проводится разведка ситуации.
Дополнительно в столице было повреждено около 20 автомобилей, а обломки упали на территории детского сада. Оперативные службы уже работают на месте происшествия, информация о предполагаемых пострадавших уточняется.
В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов26 сентября 2024, 02:27 • 7364 просмотра