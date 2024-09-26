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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 02:27  •  7137 просмотра

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В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Жителей столицы и Киевской области призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В Киеве работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги

- заявил Сергей Попко.

Напомним

Воздушные Силы информируют, что в районе города вражеский БпЛА.

Добавим

По информации, в Вышгороде Киевской области были слышны взрывы.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие25 сентября 2024, 22:43 • 10514 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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