В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов
Киев • УНН
В Киеве активирована система противовоздушной обороны из-за обнаружения вражеских беспилотников. Жителей столицы и Киевской области призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В Киеве работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги
Напомним
Воздушные Силы информируют, что в районе города вражеский БпЛА.
Добавим
По информации, в Вышгороде Киевской области были слышны взрывы.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие25 сентября 2024, 22:43 • 10514 просмотров