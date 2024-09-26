В Киеве работает ПВО из-за угрозы вражеских дронов

В Киеве работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги - заявил Сергей Попко.

Напомним

Воздушные Силы информируют, что в районе города вражеский БпЛА.

Добавим

По информации, в Вышгороде Киевской области были слышны взрывы.

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие