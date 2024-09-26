У Києві працює ППО через загрозу ворожих дронів
Київ • УНН
У Києві активовано систему протиповітряної оборони через виявлення ворожих безпілотників. Мешканців столиці та Київської області закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
В Києві працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги
Нагадаємо
Повітряні Сили інфомують, що в районі міста ворожий БпЛА.
Додамо
За інформацією, у Вишгороді Київської області було чутно вибухи.
У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття26.09.24, 01:43 • 104603 перегляди