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У Києві працює ППО через загрозу ворожих дронів

У Києві працює ППО через загрозу ворожих дронів

Київ • УНН

 • 84376 перегляди

У Києві активовано систему протиповітряної оборони через виявлення ворожих безпілотників. Мешканців столиці та Київської області закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

В Києві працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги

- заявив Сергій Попко.

Нагадаємо

Повітряні Сили інфомують, що в районі міста ворожий БпЛА.

Додамо

За інформацією, у Вишгороді Київської області було чутно вибухи.

У Києві оголошено повітряну тривогу: мешканців просять йти в укриття26.09.24, 01:43 • 104603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаКиїв
vyshhorodВишгород
viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
serhii-popkoСергій Попко
kyivКиїв

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