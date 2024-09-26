Атака БпЛА на Київ: пошкоджено житловий будинок, 20 автомобілів та територія дитсадка
Київ • УНН
У Печерському районі Києва внаслідок атаки БпЛА сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку. Також відбулася розгерметизація газової труби, пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на територію дитячого садка.
У Печерському районі Києва внаслідок атаки сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку, розгерметизувалась газова труба, пошкоджено близько 20 автомобілів. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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За попередніми даними, через повітряної атаки ворожих ударних БпЛА на Київ у Печерському районі сталося загоряння на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Оперативні служби вже прямують на місце події.
Крім того, внаслідок даної агресії також сталася розгерметизація газової труби. До місця виклику терміново вирушила служба "Київгаз". На місці проводиться розвідка ситуації.
Додатково у столиці було пошкоджено близько 20 автомобілів, а уламки впали на території дитячого садочка. Оперативні служби вже працюють на місці пригоди, інформація щодо ймовірних постраждалих уточнюється.
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