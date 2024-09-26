КМВА про вибухи у Києві: ППО столиці не працювала, ракетних ударів не було
Київ • УНН
Київська міська військова адміністрація спростувала інформацію про вибухи в столиці. Повідомляється, що ППО не працювала, а ракетні удари по місту не завдавалися.
У Києві перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО не працювали, по території міста ракетне озброєння ворога не застосовувалося, так у КМВА прокоментували інформацію про вибухи в Києві, передає УНН.
Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції
Повітряна тривога триває. У КМВА закликали перебувати в укриттях до відбою.
Раніше жителі столиці повідомляли про вибух.