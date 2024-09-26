КГВА о взрывах в Киеве: ПВО столицы не работала, ракетных ударов не было

В Киеве перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО не работали, по территории города ракетное вооружение врага не применялось, так в КГВА прокомментировали информацию о взрывах в Киеве, передает УНН.

Относительно информации о взрывах в Киеве, которая распространяется в средствах массовой информации. Перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали. По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации. Не паникуйте и не поддавайтесь на манипуляции - говорится в заявлении КГВА.

Воздушная тревога продолжается. В КГВА призвали находиться в укрытиях до отбоя.

Ранее жители столицы сообщали о взрыве.