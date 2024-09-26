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Специалисты будут выяснять, что было причиной громкого звука в Киеве - КГВА

Специалисты будут выяснять, что было причиной громкого звука в Киеве - КГВА

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 09:43  •  1898 просмотра

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Утром в Киеве слышали громкий звук, который СМИ ошибочно назвали «взрывом». Власти призывают доверять только официальным источникам и не поддаваться панике из-за непроверенной информации.

Сегодня утром, около 10:00, практически одновременно с объявлением воздушной тревоги, киевляне слышали громкий звук. Что могло быть причиной взрыва - было ли это преодоление аэробаллистической ракеты «Кинжал» звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление - будут выяснять специалисты, говорится в заявлении КГВА, передает УНН

Многочисленные паблики и СМИ сразу выдали в информационное пространство сообщения вроде «взрывы в Киеве». Этой дезинформацией они посеяли панические настроения среди населения. Люди могут воспринимать такую информацию, например, как результат ракетного удара по столице. Хотя, на самом деле, ПВО столицы не работали, по территории Киева ракетное вооружение врага не применялось и не было других военных факторов, которые могли быть причиной «взрыва»

- говорится в сообщении КГВА. 

Как указали в КГВА, было ли это преодоление аэробаллистической ракеты «Кинжал» звукового барьера во время пролета над Киевом, или это было другое физическое явление - ответ должны дать специалисты, компетентные в этом вопросе.

Ранее жители столицы сообщали о взрыве.  После чего в КГВА указали, что в Киеве перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО не работали, по территории города ракетное вооружение врага не применялось. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКиев
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
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