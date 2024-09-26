Днем рф выпустила три ракеты «Кинжал» в направлении Староконстантинова - Воздушные силы

В четверг, 26 сентября, российские войска выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по предварительным данным в небе РФ находились 4 борта истребителей МиГ-31K.

В период с 10.00 по 11.00 26 сентября Силы обороны Украины зафиксировали три пуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" с воздушного пространства российской федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.(...) Информация о местах прилетов или поражений не является публичной!