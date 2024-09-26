Днем рф выпустила три ракеты «Кинжал» в направлении Староконстантинова - Воздушные силы
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске трех аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» с территории РФ. Ракеты были направлены в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.
В четверг, 26 сентября, российские войска выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" в направлении Староконстантинова. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по предварительным данным в небе РФ находились 4 борта истребителей МиГ-31K.
В период с 10.00 по 11.00 26 сентября Силы обороны Украины зафиксировали три пуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" с воздушного пространства российской федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.(...) Информация о местах прилетов или поражений не является публичной!
В Воздушных силах также призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал"
Напомним
Утром в Киеве слышали громкий звук, который СМИ ошибочно назвали "взрывом". Власти призывают доверять только официальным источникам и не поддаваться панике из-за непроверенной информации.