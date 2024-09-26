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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днем рф выпустила три ракеты «Кинжал» в направлении Староконстантинова - Воздушные силы

Днем рф выпустила три ракеты «Кинжал» в направлении Староконстантинова - Воздушные силы

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 10:10  •  8112 просмотра

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Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске трех аэробаллистических ракет Х-47 М2 «Кинжал» с территории РФ. Ракеты были направлены в сторону Староконстантинова Хмельницкой области.

В четверг, 26 сентября, российские войска выпустили по Украине три аэробаллистические ракеты  Х-47 М2 "Кинжал"  в направлении Староконстантинова. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по предварительным данным в небе РФ находились 4 борта истребителей МиГ-31K.

В период с 10.00 по 11.00 26 сентября Силы обороны Украины зафиксировали три пуска аэробалистических ракет Х-47 М2 "Кинжал" с воздушного пространства российской федерации в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.(...) Информация о местах прилетов или поражений не является публичной!

- заявили военные.

В Воздушных силах также призвали быстро реагировать на сигнал воздушной тревоги, особенно когда есть угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал"

Напомним

Утром в Киеве слышали громкий звук, который СМИ ошибочно назвали "взрывом". Власти призывают доверять только официальным источникам и не поддаваться панике из-за непроверенной информации.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаКиев
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
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