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292 з 322 російських дронів знешкодили за ніч, ворог бив по Старокостянтинову

Київ • УНН

 • 273 перегляди

У ніч на 5 липня ворог атакував Україну 322 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. Сили оборони знешкодили 292 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання у 4 локаціях.

292 з 322 російських дронів знешкодили за ніч, ворог бив по Старокостянтинову

росія вночі запустила по Україні 322 дрони, 292 з них знешкоджено, ворог бив в основному по Старокостянтинову на Хмельниччині, є влучання у чотирьох місцях, повідомили у Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 липня ворог атакував 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове - рф.

"Основний напрямок удару - Хмельниччина, місто Старокостянтинів!" - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 - збито вогневими засобами ураження, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

Мінус танки, артсистеми та 1050 піхотинців: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати рф05.07.25, 07:54 • 1052 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Хмельницька область
Збройні сили України
Старокостянтинів
Шахед-136
Tesla
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