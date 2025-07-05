292 з 322 російських дронів знешкодили за ніч, ворог бив по Старокостянтинову

росія вночі запустила по Україні 322 дрони, 292 з них знешкоджено, ворог бив в основному по Старокостянтинову на Хмельниччині, є влучання у чотирьох місцях, повідомили у Повітряних сил ЗСУ, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 5 липня ворог атакував 322-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове - рф.

"Основний напрямок удару - Хмельниччина, місто Старокостянтинів!" - вказали у ПС ЗСУ у соцмережах.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 292 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів). 157 - збито вогневими засобами ураження, 135 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ - повідомили у ПС ЗСУ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - ідеться у повідомленні.

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