292 из 322 российских дронов обезвредили за ночь, враг бил по Староконстантинову

Россия ночью запустила по Украине 322 дрона, 292 из них обезврежены, враг бил в основном по Староконстантинову на Хмельнитчине, есть попадания в четырех местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 5 июля враг атаковал 322-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово - РФ.

"Основное направление удара - Хмельнитчина, город Староконстантинов!" - указали в ВС ВСУ в соцсетях.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 - сбито огневыми средствами поражения, 135 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях", - говорится в сообщении.

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