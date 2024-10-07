В Україні повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К. У Києві та на Хмельниччині повідомили про вибухи
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К. Зафіксовано швидкісні цілі на Старокостянтинів та Київ, у столиці та на Хмельниччині повідомляють про звуки вибухів.
По всій Україна повітряна тривона, Повітряні сили ЗС України попередили про ракетну небезпеку через зліт ворожого МіГ-31К, зафіксовано швидкісні цілі на Старокостянтинів та на Київ, у столиці та на Хмельниччині повідомляють про звуки вибухів, пише УНН.
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"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - вказали Повітряні сили ЗС України
"Швидкісна ціль на Старокостянтинів. Ще одна швидкісна курсом на Київ", - зазначили у ПС ЗСУ.
"Суспільне" повідомило, що "на Хмельниччині чутно звуки вибухів", а також, що "у Києві пролунали вибухи".