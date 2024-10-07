В Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и Хмельницкой области сообщили о взрывах

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  166338 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  185805 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  185806 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  177159 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  130190 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  112231 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125420 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124291 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124428 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и Хмельницкой области сообщили о взрывах

В Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и Хмельницкой области сообщили о взрывах

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 05:37  •  5510 просмотра

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Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К. Зафиксированы скоростные цели на Староконстантинов и Киев, в столице и в Хмельницкой области сообщают о звуках взрывов.

По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К, зафиксированы скоростные цели на Староконстантинов и на Киев, в столице и в Хмельницкой области сообщают о звуках взрывов, пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - указали Воздушные силы ВС Украины

"Скоростная цель на Староконстантинов. Еще одна скоростная курсом на Киев", - отметили в ВС ВСУ.

"Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов", а также, что "в Киеве прогремели взрывы".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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