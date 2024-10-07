В Украине воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К. В Киеве и Хмельницкой области сообщили о взрывах

По всей Украине воздушная тревога, Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракетной опасности из-за взлета вражеского МиГ-31К, зафиксированы скоростные цели на Староконстантинов и на Киев, в столице и в Хмельницкой области сообщают о звуках взрывов, пишет УНН.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - указали Воздушные силы ВС Украины

"Скоростная цель на Староконстантинов. Еще одна скоростная курсом на Киев", - отметили в ВС ВСУ.

"Суспільне" сообщило, что "в Хмельницкой области слышны звуки взрывов", а также, что "в Киеве прогремели взрывы".