На Хмельниччині пролунали вибухи
Київ • УНН
Вибухи сталися в Хмельницькій області близько 4:00 ранку 7 червня, ймовірно, вони були викликані російськими крилатими ракетами і бойовими безпілотниками, націленими на цей район.
Близько 4:00 7 червня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного", передає УНН.
Деталі
Перед цим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали, що декілька груп ударних безпілотників ворога наближаються до Старокостянтинова зі сходу, заходу та півдня.
Крім того, був зафіксований рух крилатої ракети окупантів в районі Шаргорода курсом на Хмельницький.
Згодом на Хмельниччині вибухи пролунали повторно. Повітряні сили повідомляли про групу крилатих ракет курсом на Старокостянтинів.