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В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 23647 перегляди

В Одесі були чутні вибухи через атаку безпілотників, про що оголосив мер міста, який порадив жителям залишатися в безпечних місцях, поки тривають бойові дії.

В Одесі пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою ударних дронів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН. 

Деталі

У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях

написав він та порадив бути уважним жителям центру міста.

Сили оборони півдня України повідомили, що в Одесі триває бойова робота.

У Запоріжжі лунають вибухи.01.06.24, 03:04 • 103456 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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