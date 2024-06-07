В Одесі пролунали вибухи
Київ • УНН
В Одесі були чутні вибухи через атаку безпілотників, про що оголосив мер міста, який порадив жителям залишатися в безпечних місцях, поки тривають бойові дії.
В Одесі пролунали вибухи. Місто перебуває під атакою ударних дронів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов, передає УНН.
Деталі
У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях
Сили оборони півдня України повідомили, що в Одесі триває бойова робота.
У Запоріжжі лунають вибухи.01.06.24, 03:04 • 103456 переглядiв