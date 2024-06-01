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У Запоріжжі лунають вибухи.

У Запоріжжі лунають вибухи.

Київ • УНН

 • 103456 перегляди

У Запоріжжі, Україна, були чутні вибухи через оголошену в місті повітряну тривогу, пов'язану з можливими запусками ракет російськими стратегічними бомбардувальниками і ударними безпілотниками.

У Запоріжжі лунають вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

У місті оголошена повітряна тривога, яка повʼязана з імовірними пусками ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.

Відомо, що російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.

У Вінниці пролунали вибухи01.06.24, 02:19 • 34874 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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