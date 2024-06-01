У Запоріжжі лунають вибухи.
Київ • УНН
У Запоріжжі, Україна, були чутні вибухи через оголошену в місті повітряну тривогу, пов'язану з можливими запусками ракет російськими стратегічними бомбардувальниками і ударними безпілотниками.
У Запоріжжі лунають вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
Деталі
У місті оголошена повітряна тривога, яка повʼязана з імовірними пусками ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС.
Відомо, що російські війська запустили на територію України ударні безпілотники.