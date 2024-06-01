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У Вінниці пролунали вибухи

У Вінниці пролунали вибухи

Київ • УНН

 • 34872 перегляди

Вибухи були чутні у Вінниці під час повітряної тривоги через пересування ворожих ударних безпілотників.

У Вінниці під час повітряної тривоги було чути вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

У Вінниці та області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БПЛА.

Нагадаємо

В Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.

В Одесі пролунав вибух: окупанти, ймовірно, вдарили "Іскандером"31.05.24, 19:38 • 74245 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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