У Вінниці пролунали вибухи
Київ • УНН
Вибухи були чутні у Вінниці під час повітряної тривоги через пересування ворожих ударних безпілотників.
У Вінниці під час повітряної тривоги було чути вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне.
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"У Вінниці чутно вибухи, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.
У Вінниці та області було оголошено повітряну тривогу через рух ворожих ударних БПЛА.
Нагадаємо
В Україні пізно ввечері, 31 травня, через ворожі дрони-камікадзе в деяких областях оголосили повітряну тривогу.
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