В Одесі пролунав вибух: окупанти, ймовірно, вдарили "Іскандером"
Київ • УНН
В Одесі прогримів вибух на тлі оголошення повітряної тривоги і загрози нанесення російськими окупантами ударів балістичними ракетами.
Вибух пролунав в Одесі на тлі повітряної тривоги та загрози застосування окупантами балістичного озброєння, передає УНН.
"У місті чутно вибух!" - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За даними моніторингових Telegram-каналів, попередньо, ворог застосував по Одесі ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму. Наразі дана інформація не підтверджена.
Раніше
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога.
В Одесі та ще низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів залишатись в укриттях до відбою.
"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - повідомив Кіпер.