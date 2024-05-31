В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"

Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена

Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.