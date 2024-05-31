В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
Киев • УНН
В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.
Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги и угрозы применения оккупантами баллистического вооружения, передает УНН.
"В городе слышен взрыв!"- сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, предварительно, враг применил по Одессе ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Сейчас данная информация не подтверждена.
Ранее
В воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В Одессе и еще ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя.
"Одесщина, будьте в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - сообщил Кипер.
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафаЭксклюзив
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены
Популярные
Дочь Брэда Питта решила дистанцироваться от отца
Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский
На захваченной Луганщине оккупанты увеличивают количество блокпостов, разыскивая мужчин-ОВА
В Донецкой области россияне обстреляли населенные пункты 7 раз, в Пивничном КАБом повредили объект инфраструктуры
Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется
Публикации
Афера на пол терминала. Как Гроза и Науменко попытались обвести вокруг пальца американских инвесторов
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
В Одессе прогремел взрыв: оккупанты, вероятно, ударили"Искандером"
В Одессе прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги и угрозы нанесения российскими оккупантами ударов баллистическими ракетами.
Роберт Фицо сможет вернуться к работе только через несколько месяцев - МИД Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже находится дома на лечении. На днях начался процесс его реабилитации, но ему понадобится несколько месяцев для восстановления после покушения, совершенного на него в середине мая.
Украинские суды уже вынесли более 30 приговоров по делам о военных преступлениях в отношении детей
Сейчас среди 129 тыс. военных преступлений, которые зарегистрированы офисом Генерального прокурора более 3 800 преступлений в отношении украинских детей. На сегодня Украина имеет более 30 приговоров судов по делам, касающимся военных преступлений в отношении детей.
Журналист Хилюк, которого рф похитила в 2022 году, находится в плену и ожидает обмена
Украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого Россия выиграла ли в 2022 году, все еще жив и находится в российском плену, ожидая обмена, сообщил один из освобожденных заключенных.
Лимиты на потребление электроэнергии возвращаются: ждать ли завтра украинцам отключений света
Завтра лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут дети по всей Украине с 18:00 до 23:00.
На фронте 62 боевых столкновения, россияне пытаются протиснуть оборону на Северском направлении - Генштаб
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала суток 31 мая на фронте зафиксировано 62 боевых столкновения, при этом наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении.
Некоторые члены НАТО никогда не вводили никаких ограничений на использование предоставленного ими оружия - Столтенберг
Члены НАТО ослабили ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для нанесения ударов по целям на территории россии по мере развития войны.
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обновление данных через приложение "Резерв+" освобождает от административных штрафов, хотя физическое посещение военкомата по-прежнему необходимо.
Во Франции задержали 18-летнего парня, который планировал теракт на Олимпиаде-СМИ
По данным BFMTV французские правоохранители задержали 18 летнего парня из Чечни, который мог планировать теракт в городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.
Оккупанты обстреляли поселок в Донецкой области: по меньшей мере один человек погиб и трое-ранены
Поселок четыре раза попал под вражеский огонь сегодня утром - полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.