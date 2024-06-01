В Виннице прогремели взрывы

В Виннице во время воздушной тревоги были слышны взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Суспільне.

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"В Виннице слышны взрывы, сообщили корреспонденты общественного", - говорится в сообщении.

В Виннице и области была объявлена воздушная тревога из-за движения вражеских ударных БПЛА.

Напомним

В Украине поздно вечером, 31 мая, из-за вражеских дронов-камикадзе в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

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