На Хмельниччині внаслідок підриву запалу гранати травмувався чоловік: його госпіталізували
Київ • УНН
У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, внаслідок підриву запалу гранати травмувався 32-річний чоловік. Пристрій вибухнув у нього в руках, чоловіка госпіталізували до лікарні.
В одній з квартир Старокостянтинова на Хмельниччині пролунав вибух, у руках 32-річного чоловіка розірвалася граната. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Про це повідомляє поліція Хмельницької області, пише УНН.
Подія сталась у місті Старокостянтинів. До поліції надійшла інформація, що в одній із квартир стався вибух. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби,
Деталі
Правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий житель знайшов запал у квартирі своєї родички, коли розбирав там речі. Внаслідок необережного поводження пристрій вибухнув у чоловіка в руках.
У результаті підриву потерпілий отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні. Наразі життю чоловіка нічого не загрожує.
За даним фактом слідчі відділу поліції № 1 (м. Старокостянтинів) відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України і встановлюють усі обставини події та походження боєприпасу.
Нагадаємо
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