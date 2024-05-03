В Хмельницкой области в результате подрыва запала гранаты травмировался мужчина: его госпитализировали

В одной из квартир Староконстантинова Хмельницкой области прогремел взрыв, в руках 32-летнего мужчины разорвалась граната. Пострадавшего госпитализировали в больницу. Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, пишет УНН.

Происшествие произошло в городе Староконстантинов. В полицию поступила информация, что в одной из квартир произошел взрыв. По указанному адресу сразу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы, - говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители установили, что 32-летний местный житель нашел запал в квартире своей родственницы, когда разбирал там вещи. В результате неосторожного обращения устройство взорвалось у мужчины в руках.

В результате подрыва пострадавший получил телесные повреждения. Его госпитализировали в травматологическое отделение местной больницы. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

По данному факту следователи отдела полиции № 1 (г. Староконстантинов) открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождения боеприпаса.

Напомним

В Николаеве во дворе многоэтажного дома взорвалась граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получил 34-летний местный житель.