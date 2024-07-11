В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

В ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной угрозы.

В Воздушных силах сообщили, что ракеты движутся в направлении Староконстантинова.

"Староконстантинов в укрытие - крылатая ракета с востока. Староконстантинов находитесь в укрытии - еще две группы крылатых ракет с востока", - сообщили в Воздушных силах.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной опасности