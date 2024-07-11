В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога на фоне ракетной опасности, передает УНН.

"Ракетная опасность! Не игнорируйте воздушную тревогу! Направляйтесь в укрытие!" - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Мониторинговые каналы сообщают о движении ракет в направлении Киева и Полтавской области.

Воздушные силы сообщают о "крылатой ракете из Курской области в Сумской области, курс западный".

Кроме того, была информация о движении ряда групп "шахедов".