В Хмельницкой области раздаются звуки взрывов

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного, передает УНН.

Детали

В области по состоянию на 22.20 продолжается воздушная тревога.

В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ ранее сообщили о движении "шахедов" в Хмельницкой области и в частности и - на Староконстантинов.

Дополнение

В Винницкой области "шахед" попал в жилой дом, есть раненые.

В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"