В Хмельницкой области ночью сбили 4 "шахеда"

В Хмельницкой области украинские силы противовоздушной обороны сбили 4 ударных дрона типа Shahed во время воздушной тревоги минувшей ночью, жертв и повреждений имущества не зафиксировано, сообщили во вторник в Хмельницкой ОВА, пишет УНН.

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"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО сбили 4 БпЛА типа "Shahed". Информация о пострадавших или повреждении имущества не поступала", - сообщили в Хмельницкой ОГА в Telegram.

Как указали в ОВА, места падения обломков устанавливаются.

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