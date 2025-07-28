У Рівному молодик на "BMW" на смерть збив жінку на регульованому переході

У Рівному внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула пішохідка. Водію автомобіля BMW було повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої, пише УНН з посиланням на поліцію Рівненщини.

Деталі

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автопригода сталася вчора, 27 липня, близько 20:40 на вулиці Василя Червонія - повідомили в поліції.

Слідчий попередньо з’ясував, що водій автомобіля "BMW", 20-річний мешканець Рівного, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на 44-річну місцеву мешканку, яка рухалась по нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП від отриманих травм пішохідка загинула: медики швидкої лише констатували смерть потерпілої - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали водія у порядку статті ст. 208 КПК України. Молодику повідомили про підозру за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил дорожнього руху, які призвели до загибелі або тяжких тілесних ушкоджень).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Відповідно до освідування водій був тверезий - повідомили в поліції.

Доповнення

У Новоселиці поліцейська поза службою на Volkswagen Tiguan зіткнулася з огорожею, внаслідок чого загинула 35-річна пасажирка. Водійка та ще одна пасажирка госпіталізовані, ДБР розслідуватиме обставини.

Поблизу села Бузова на автодорозі Київ–Чоп сталася смертельна ДТП. Рятувальники деблокували тіло загиблого водія з понівеченого автомобіля.