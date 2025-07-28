В Ровно молодой человек на "BMW" насмерть сбил женщину на регулируемом переходе

В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пешеходка. Водителю автомобиля BMW было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшей, пишет УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.

Детали

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Автопроисшествие произошло вчера, 27 июля, около 20:40 на улице Василия Червония - сообщили в полиции.

Следователь предварительно выяснил, что водитель автомобиля "BMW", 20-летний житель Ровно, не выбрал безопасной скорости, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на 44-летнюю местную жительницу, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП от полученных травм пешеходка погибла: медики скорой лишь констатировали смерть потерпевшей - сообщили в полиции.

Правоохранители задержали водителя в порядке статьи ст. 208 УПК Украины. Молодому человеку сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие гибель или тяжкие телесные повреждения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно освидетельствованию водитель был трезв - сообщили в полиции.

Дополнение

В Новоселице полицейская вне службы на Volkswagen Tiguan столкнулась с ограждением, в результате чего погибла 35-летняя пассажирка. Водитель и еще одна пассажирка госпитализированы, ГБР будет расследовать обстоятельства.

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