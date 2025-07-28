В Ровно молодой человек на "BMW" насмерть сбил женщину на регулируемом переходе
Киев • УНН
В Ровно 27 июля водитель BMW, 20-летний местный житель, сбил 44-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм пешеходка погибла на месте, водитель задержан и ему сообщено о подозрении.
В Ровно в результате дорожно-транспортного происшествия погибла пешеходка. Водителю автомобиля BMW было сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшей, пишет УНН со ссылкой на полицию Ровенской области.
Детали
Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Автопроисшествие произошло вчера, 27 июля, около 20:40 на улице Василия Червония
Следователь предварительно выяснил, что водитель автомобиля "BMW", 20-летний житель Ровно, не выбрал безопасной скорости, не учел дорожную обстановку и допустил наезд на 44-летнюю местную жительницу, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Правоохранители задержали водителя в порядке статьи ст. 208 УПК Украины. Молодому человеку сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшие гибель или тяжкие телесные повреждения).
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Дополнение
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