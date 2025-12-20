Видео с дроном с российским флагом в небе над Киевом является фейком - полиция
Киев • УНН
Полиция Киева проверила информацию о летающем дроне с российским флагом над городом. Она не нашла подтверждения, призывая СМИ проверять достоверность данных.
В сети разместили видео с дроном с российским триколором якобы в небе над Киевом, столичная полиция заявила, что это фейк, пишет УНН.
Видео с летающим дроном с российским флагом в небе над Киевом - фейк
Детали
Полиция Киева сообщила, что проверила информацию, которая сегодня получила распространение в соцсетях: "она своего подтверждения не нашла".
"Призываем представителей медиа и администраторов телеграм-каналов проверять достоверность информации, прежде чем публиковать ее для широкой публики", - подчеркнули в полиции.
