Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Київ • УНН
Коаліція охочих заявляє про готовність розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій. Багатонаціональні сили захищатимуть повітряний та морський простір.
"Коаліція охочих" готова розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій та взяти під захист небо та море. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій урядом Великої Британії, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що лідери країн-учасниць "Коаліції бажаючих" після онлайн-зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявили про готовність відіграти ключову роль у майбутніх гарантіях безпеки для Києва. Зокрема йдеться про багатонаціональні сили, які можуть бути розгорнуті на території України для захисту її повітряного та морського простору.
У заяві також наголошується, що зобов'язання Трампа щодо надання Україні гарантій безпеки розглядаються як основа майбутньої угоди, а коаліція буде "опорним елементом" цієї архітектури.
Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення Президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні
Також вказується, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок вирушать до Вашингтона для зустрічі з президентом США Трампом разом із Володимиром Зеленським.
Нагадаємо
Європейські лідери відреагували на заяви про припинення російсько-української війни шляхом передачі росії ще чотирьох областей України. Зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна має суверенне право визначати умови миру – і його мають поважати.
