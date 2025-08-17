$41.450.00
48.440.00
ukenru
18:51 • 2122 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17:11 • 8520 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 27158 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 56396 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 122133 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 82903 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 81162 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 66042 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54238 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247869 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.1м/с
55%
746мм
Популярнi новини
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 20263 перегляди
Вода на мінімумі, опалення неможливе: ТОТ на межі гуманітарної катастрофи - Спротив17 серпня, 12:12 • 15295 перегляди
Український FPV-дрон знищив найсучасніший російський танк Т-90М "Прорив"Video17 серпня, 12:37 • 17637 перегляди
Трамп поширив пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити більшеPhoto15:09 • 6690 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild15:35 • 22137 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 56396 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 365153 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 316455 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 319786 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 326365 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Брюссель
Аляска
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 20371 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 21137 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 57017 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 46811 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 115169 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Bild
Truth Social
Шахед-136
Fox News

Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява

Київ • УНН

 • 2132 перегляди

Коаліція охочих заявляє про готовність розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій. Багатонаціональні сили захищатимуть повітряний та морський простір.

Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява

"Коаліція охочих" готова розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій та взяти під захист небо та море. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій урядом Великої Британії, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що лідери країн-учасниць "Коаліції бажаючих" після онлайн-зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявили про готовність  відіграти ключову роль у майбутніх гарантіях безпеки для Києва. Зокрема йдеться про багатонаціональні сили, які можуть бути розгорнуті на території України для захисту її повітряного та морського простору.

У заяві також наголошується, що зобов'язання Трампа щодо надання Україні гарантій безпеки розглядаються як основа майбутньої угоди, а коаліція буде "опорним елементом" цієї архітектури.

Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення Президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні

- йдеться у заяві.

Також вказується, що президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок вирушать до Вашингтона для зустрічі з президентом США Трампом разом із Володимиром Зеленським.

Нагадаємо

Європейські лідери відреагували на заяви про припинення російсько-української війни шляхом передачі росії ще чотирьох областей України. Зокрема, президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Україна має суверенне право визначати умови миру – і його мають поважати.

Зеленський відповів на пропозиції щодо територіальних поступок росії17.08.25, 19:24 • 4664 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Велика Британія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Київ