Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява

"Коаліція охочих" готова розмістити сили стримування в Україні після припинення бойових дій та взяти під захист небо та море. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій урядом Великої Британії, повідомляє УНН.

Зазначається, що лідери країн-учасниць "Коаліції бажаючих" після онлайн-зустрічі із Президентом України Володимиром Зеленським заявили про готовність відіграти ключову роль у майбутніх гарантіях безпеки для Києва. Зокрема йдеться про багатонаціональні сили, які можуть бути розгорнуті на території України для захисту її повітряного та морського простору.

У заяві також наголошується, що зобов'язання Трампа щодо надання Україні гарантій безпеки розглядаються як основа майбутньої угоди, а коаліція буде "опорним елементом" цієї архітектури.

Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення Президента Зеленського до справедливого та тривалого миру, готуючись до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні