Защита Украины будет обеспечена: на 2026 год правительство обещает минимум $5 млрд на оборону
Киев • УНН
Правительство Украины планирует выделить минимум $5 млрд на оборону до 2026 года, а также привлечь $5 млрд от партнеров на развитие ОПК в 2025 году. Приоритеты включают обеспечение фронта, развитие оборонной индустрии и сотрудничество с партнерами.
Среди планов - усовершенствование строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба, а также объединение АОЗ и ДОТ и обеспечение закупок для нужд украинского войска.
Передает УНН со ссылкой на Проект Плана действий правительства.
Детали
В презентации приоритетных аспектов правительственной политики на следующий год, в первую очередь отмечено об обороне и безопасности.
ВОЕННЫЕ ИМЕЮТ ВСЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРАНЫ
Объявлены следующие составляющие самого первого стратегического приоритета для Украины:
- полное обеспечение фронта;
- развитие собственной оборонной индустрии;
- кооперация с партнерами и новые финансовые механизмы.
Отдельно отмечено:
Минимум $5 млрд от партнеров на развитие ОПК в 2025,
Также:
- финансирование до 2026 года (+концепт вклада НАТО на уровне 5%);
- 50% процентов закупок для нужд войска покрывается внутренним производством;
- объединяем АОЗ и ДОТ;
- увеличиваем децентрализованные закупки;
А еще в правительстве обещают внедрение реестра производителей вооружения и техники.
Речь идет также о подписании US-Ukraine Mega Deal & Drone Deal.
Указано о фортификационных сооружениях для обороны и средствах радиоэлектронной борьбы.
Разработка единой политики строительства фортификаций и защитных сооружений.
Разработка политики радиоэлектронной борьбы и защиты неба
Напомним
Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.