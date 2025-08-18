$41.340.11
Эксклюзив
08:34 • 23682 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 33166 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
18 августа, 03:44 • 24909 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 44970 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 62138 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 113811 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 146708 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91380 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88558 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68485 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Защита Украины будет обеспечена: на 2026 год правительство обещает минимум $5 млрд на оборону

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Правительство Украины планирует выделить минимум $5 млрд на оборону до 2026 года, а также привлечь $5 млрд от партнеров на развитие ОПК в 2025 году. Приоритеты включают обеспечение фронта, развитие оборонной индустрии и сотрудничество с партнерами.

Защита Украины будет обеспечена: на 2026 год правительство обещает минимум $5 млрд на оборону

Среди планов - усовершенствование строительства фортификаций и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба, а также объединение АОЗ и ДОТ и обеспечение закупок для нужд украинского войска.

Передает УНН со ссылкой на Проект Плана действий правительства.

Детали

В презентации приоритетных аспектов правительственной политики на следующий год, в первую очередь отмечено об обороне и безопасности.

ВОЕННЫЕ ИМЕЮТ ВСЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРАНЫ

- такая формулировка указана в одной из первых строк Плана действий.

Объявлены следующие составляющие самого первого стратегического приоритета для Украины:

  • полное обеспечение фронта;
    • развитие собственной оборонной индустрии;
      • кооперация с партнерами и новые финансовые механизмы.

        Отдельно отмечено:

        Минимум $5 млрд от партнеров на развитие ОПК в 2025,

        - говорится в правительственном плане.

        Также:

        • финансирование до 2026 года (+концепт вклада НАТО на уровне 5%);
          • 50% процентов закупок для нужд войска покрывается внутренним производством;
            • объединяем АОЗ и ДОТ;
              • увеличиваем децентрализованные закупки;

                А еще в правительстве обещают внедрение реестра производителей вооружения и техники.

                Речь идет также о подписании US-Ukraine Mega Deal & Drone Deal.

                Указано о фортификационных сооружениях для обороны и средствах радиоэлектронной борьбы.

                Разработка единой политики строительства фортификаций и защитных сооружений.
                Разработка политики радиоэлектронной борьбы и защиты неба

                - сообщает документ планы в области обороны и безопасности на 2026 год.

                Напомним

                Кабинет Министров Украины представил Проект Программы действий на 2026 год, включающий 12 стратегических целей. Среди ключевых приоритетов — оборона, евроинтеграция и антикоррупция.

                Игорь Тележников

                ЭкономикаполитикаТехнологии
                Укроборонпром
                Зенитная война
                Министерство обороны Украины
                НАТО
                Вооруженные силы Украины
                Соединённые Штаты
                Украина
                Беспилотный летательный аппарат